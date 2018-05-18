В 2020 году роскошный кроссовер BMW X8 поступит в продажу

Такой большой и такой красивый, Х8 должен создать конкуренцию нашумевшему Bentley Bentayga

Судя по имеющейся информации, новинка получит купеобразный кузов. Больше о новой модели неизвестно ничего. По сообщению портала Motor1, пока речь идет только об утверждении BMW X8 к производству, о чем говорит регистрация товарного знака Х8.. Сейчас идет работа над прототипами.

Подробностей про X8 пока нет, но предполагается, что эта модель получит купеобразный кузов и на рынке она будет конкурировать с Bentley Bentayga.

А пока баварцы готовятся к серийному выпуску кроссовера BMW X7, который поступит в продажу уже в следующем, 2019 году.