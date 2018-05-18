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В 2020 году роскошный кроссовер BMW X8 поступит в продажу
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В 2020 году роскошный кроссовер BMW X8 поступит в продажу 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Такой большой и такой красивый, Х8 должен создать конкуренцию нашумевшему Bentley Bentayga.
Судя по имеющейся информации, новинка получит купеобразный кузов. Больше о новой модели неизвестно ничего. По сообщению портала Motor1, пока речь идет только об утверждении BMW X8 к производству, о чем говорит регистрация товарного знака Х8.. Сейчас идет работа над прототипами.
Подробностей про X8 пока нет, но предполагается, что эта модель получит купеобразный кузов и на рынке она будет конкурировать с Bentley Bentayga.
А пока баварцы готовятся к серийному выпуску кроссовера BMW X7, который поступит в продажу уже в следующем, 2019 году.
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