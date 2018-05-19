Топ-10 автомобилей, которые могут исчезнуть с рынка

Не секрет, что многие автомобили, несмотря на свою относительную молодость, могут мгновенно исчезнуть с рынка. Зачастую это происходит из-за того, что они не оправдывают тех надежд, которые на них возлагали производители.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию импровизированный рейтинг топ-10 автомобилей, которые могут покинуть мировой рынок в самое ближайшее время. Повторимся, главная причина «скорой кончины» той или иной машины — малый потребительский спрос, и, как следствие, минимальные прибыли.

Стоит отметить, что в наши дни крест на многих, очень хороших автомобилях поставили кроссоверы и внедорожники. Как известно, автомобили сегмента SUV продолжают набирать популярность в любом уголке земного шара. Эти транспортные средства приносят производителям колоссальные прибыли. Итак, топ-10 автомобилей, которые могут покинуть мировой рынок без преемников.

Audi R8 Удивительное дело, но руководство немецкого премиального бренда не планирует выпускать спортивную модель Audi R8 третьего поколения. Об этом ещё в прошлом году сообщили представители марки. По нашему скромному мнению, «убийство» Audi R8 — это достаточно жёсткая и даже жестокая мера.

А вот и ещё две модели немецкой марки Audi, «дни которых сочтены». По слухам, руководство компании планирует заменить модели Audi TT Roadster и Audi A5 Cabriolet одним автомобилем — Audi A4 Cabriolet. В основу машины ляжет «тележка» MQB с поперечной компоновкой двигателя. Предполагается, что новая открытая модели будет дешевле, чем Audi TT Roadster и Audi A5 Cabriolet, продажи которых планомерно снижаются с 2011 года.

Модель Buick LaCrosse может стать очередной жертвой автомобилей сегмента SUV. Не секрет, что большие седаны теряют популярность среди потенциальных потребителей. Buick LaCrosse не исключение из правил. Причём, как отмечают наши иностранные коллеги, руководство концерна GM также планирует отказаться от ещё ряда моделей.

По мнению экспертов и аналитиков, продолжать выпускать и продавать модель BMW 3-Series Gran Turismo — это откровенная глупость со стороны баварской марки. Автомобиль выглядит неортодоксальным по сравнению с другими моделями семейства. При этом, BMW 3-Series Gran Turismo достаточно дорогая машина.

А вот и очередной большой седан, судьба которого в настоящее время «крайне тумана». Усугубляет ситуацию и тот факт, что продажи модели Chevrolet Impala потихоньку стремятся к нулю. По данным инсайдеров, руководство GM уже «вынесло приговор» модели Chevrolet Impala, и в самое ближайшее время автомобиль покинет конвейер.

Не так давно предполагалось, что американская марка Chevrolet уже работает над новой/обновлённой моделью Sonic. Однако, как и многие автомобили из нашего списка, снятие с конвейера модели Chevrolet Sonic — это действительно вопрос времени.

Как показывает время и статистика, малолитражные автомобили, как и большие седаны, можно отнести к вымирающему классу. Однако, в отличие от многих машин рейтинга, Chevrolet Spark «проживёт» ещё какое-то время. Но, уже в ближайшие годы модель Chevrolet Spark может прекратить своё существование.

Неофициальные источники сообщают, что модель Chevrolet Volt может исчезнуть с рынка после 2022 года. При этом предполагается, что на смену автомобилю придёт гибридный или полностью электрический кроссовер. Рынок берёт своё! Хотя, вспомните, сколько шума было перед дебютом Chevrolet Volt нового поколения.

Mercedes-Benz SLC Ещё в прошлом году в интернете появились слухи о том, что немецкая марка планирует «убить» компактный спортивный родстер Mercedes-Benz SLC. Причины — продукт устарел и плохо продаётся. В настоящее время так и неясно, будет ли у модели преемник. Также нет точных данных о том, когда конкретно компания планирует свернуть производство родстера Mercedes-Benz SLC.

Культовый «Жук» присутствует на мировом рынке очень долго! При этом спрос на Volkswagen Beetle не такой уж и хороший. Как итог — компания вывела модель с некоторых рынков. Известно, что руководство концерна VW не планирует выпускать преемника модели. Однако «скорой кончины» Volkswagen Beetle ожидать не стоит.