В России начались продажи нового кроссовера дешевле миллиона

Новой эту модель называть, конечно, неправильно. Ее, напомним, обещали привезти в Россию с 2014 года, когда марку торжественно представили на автосалоне в Москве. В 2017-м информация о машине появилась наконец на русскоязычном сайте бренда. В какой-то момент даже была обнародована рублевая цена — от 999 800 рублей. Но «живые» продажи стартовали только в мае 2018-го.

Любопытно, что реальная стоимость оказалась ниже ранее заявленной — возможно, потому, что в салоны пришли автомобили китайского производства с ПТС 2017 года. Вернее за 999 800 предложена машина в комплектации Luxe с бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 145 л.с. и 4-диапазонной автоматической коробкой передач. В то же время аналогичный кроссовер с 6-ступенчатой «механикой» оценили в 949 800 рублей. В остальном версии не отличаются и весьма богато оснащены.

Владелец Laville получит кнопку Start-Stop с системой бесключевого запуска, салон и руль с отделкой экокожей, набор систем ABS + ESP + EBD, кнопку вызова экстренных служб, мультимедийную систему с тачскрином и управлением аудиосистемой на руле, систему помощи при парковке (круговой обзор и задние парктроники), кондиционер, «противотуманки», светодиодные дневные ходовые огни, электропривод боковых зеркал, датчики давления в шинах, литые 17-дюймовые диски и люк в крыше.

Смущать может разве что некоторое сходство кроссовера с давно ушедшим с российского рынка Hyundai ix35, который заменили Creta и Tucson. Нет, китайская компания не столько «клонировала» некогда популярный «паркетник», сколько позаимствовала дизайн у своих южнокорейских партнеров. Да и в компании утверждают, что созданием нынешнего облика Laville занимались специалисты европейского технического бюро бренда в Мюнхене.

Напомним, что Hawtai пришел в Россию в 2014 году, но до сегодняшнего дня представля на нашем рынке одну модель — Boliger. Машины, которые собрали в Черкесске, расходятся скромными тиражами. Например, в 2017-м было продано только 99 таких кроссоверов. Впрочем, дело еще и в неразвитой дилерской сети, причем монобрендовых салонов у компании нет.