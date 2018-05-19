Сарай с мотором побил свой рекорд скорости

Видео о том, как моторизованный сарай установил личный скоростной рекорд, появилось в сети.

Автором ролика продолжительностью в 16 секунд стал Кевин Никс. Он разогнал свой садовый домик на колесах до скорости 168 километров в час.

Кроме того, Кевин сделал еще один заезд. Там скорость была немного меньше — 160 километров.

Событие произошло на одном из пляжей Уэльса, используемого в качестве автомобильного полигона еще с 20-х годов прошлого столетия. Там Никс улучшил свое предыдущее достижение которое равнялось 129 километров.

За основу для своего необычного транспортного средства Кевин взял поломанный VW Passat. На него был поставлен мотор от Audi RS4.

Никаких подробностей о лошадиных силах, крутящем моменте мотора и так далее неизвестно. Возможно, автолюбитель просто не придал значения таким параметрам.

Теперь у Никса в планах проверить свой сарай на езде по асфальту. Произойти это может уже в предстоящие выходные в Англии.