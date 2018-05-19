Mercedes-Benz будет выпускать автомобили во Франции

Инвестиции в производство составят приблизительно полмиллиарда евро. Mercedes-Benz расширяет производственные мощности в Европе для выпуска электромобилей. На заводе во французском Амбахе будет налажена сборка компактного электромобиля под новым суббрендом EQ.

Mercedes-Benz Cars планирует запустить более десяти электромобилей к 2022 году во всех сегментах, от smart до большого кроссовера. В компании предполагают, что к 2025 году доля электромобилей составит 15-25% от общего объема продаж Mercedes-Benz. Под брендом smart с 2020 года будут продаваться исключительно электрокары. Он станет первым автомобильным брендом в мире, полностью перешедшим с ДВС на электромоторы.

Для подготовки к производству автомобилей Mercedes-Benz, в фабрику Амбаха будет вложено около 500 миллионов евро. Напомним, сейчас там уже выпускается два электромобиля — купе smart EQ fortwo и кабриолет smart EQ fortwo, так что, опыт сборки автомобилей такого типа уже имеется.

Подготовка к производству начнется в ближайшее время. Инвестиции будут направлены на постройку новых производственных мощностей, включая новый кузовной цех и цех первичной поверхностной обработки. Напомним, еще в марте Mercedes-Benz сообщал о финальной стадии тестирования кроссовера EQC. В апреле же стало известно, что в линейке EQ будет роскошная модель с аналогичной текущему флагманскому S-Class концепцией. Скорее всего, она получит название EQS. По материалам: www.kolesa.ru