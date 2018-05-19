ТОП-10 автомобилей, которые скоро покинут авторынок

В предложенном рейтинге журналисты автоизданий собрали автомодели, которые рискуют покинуть глобальный авторынок в связи с серьезной утратой потребительского спроса. В список таких машин могут попасть не только устаревшие морально автомодели, но и даже из числа новых, которые не оправдали возложенных на них надежд.

Первый претендент — Audi R8. По имеющимся данным, автопроизводитель не намерен выпускать спортивную модификацию в третьем поколении.

"Выдавливают" с рынка и автомодель Buick LaCrosse. Наступают на пятки автомодели линейки SUV.