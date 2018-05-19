ТОП-10 автомобилей, которые скоро покинут авторынок 

В предложенном рейтинге журналисты автоизданий собрали автомодели, которые рискуют покинуть глобальный авторынок в связи с серьезной утратой потребительского спроса. В список таких машин могут попасть не только устаревшие морально автомодели, но и даже из числа новых, которые не оправдали возложенных на них надежд.
Первый претендент — Audi R8. По имеющимся данным, автопроизводитель не намерен выпускать спортивную модификацию в третьем поколении.
"Выдавливают" с рынка и автомодель Buick LaCrosse. Наступают на пятки автомодели линейки SUV.
По мнению автоэкспертов, не стоит питать особых надежд к автомодели BMW 3-Series Gran Turismo. Она явно не вписывается в модельный ряд автобренда и не пользуется высоким спросом у автолюбителей.
Несложно предугадать и судьбу автомодели Chevrolet Impala. Аналогичное будущее и у застаревшей автомодели Chevrolet Sonic.
Также специалисты считают, что авторынок в скорости покинут автомодели: Chevrolet Spark, Chevrolet Volt, Mercedes-Benz SLC, а также известный «жук» Volkswagen Beetle.