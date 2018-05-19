Ещё
Россиянин сделал из старого «Москвича-400» гоночное авто для дрэг-рейсинга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянин сделал из старого «Москвича-400» гоночное авто для дрэг-рейсинга 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Автомобиль, получивший название «Иной», будет принимать участие в гонке на 402 метра.
Автор проекта — авиамеханик из Омска Геннадий Серебрянский, надеется на хороший результат в сревнованиях. Ведь под капотом у его автомобиля, некогда бывшего обычным «Москвичом-400», двигатель от «ГАЗ-66» объемом в 4,3 литра. Чтобы мотор поместился в отсек, пришлось сделать кое-какие доработки, например перенести в багажник радиатор и бензобак.
Это не единственные изменения, которые претерпел «Иной». На машине появились габаритные огни, новые поворотники, печка, а также панорамный люк от Mercedes Benz, исчезли задние двери и стали шире передние.
«Иного» умелец собирал в собственном гараже. Машина уже прошла испытания и готова к гонкам.
За рулем Кубань: последние новости
Вседорожный седан Lada Vesta Cross оценили в 763 900 рублей Внедорожник Renault Duster стал фургоном Кроссовер Kia Sportage станет "мягким гибридом" - уже в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто39
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту170
«ГИБДД шоу устраивает»41
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение