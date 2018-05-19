Россиянин сделал из старого «Москвича-400» гоночное авто для дрэг-рейсинга

Автомобиль, получивший название «Иной», будет принимать участие в гонке на 402 метра.

Автор проекта — авиамеханик из Омска Геннадий Серебрянский, надеется на хороший результат в сревнованиях. Ведь под капотом у его автомобиля, некогда бывшего обычным «Москвичом-400», двигатель от «ГАЗ-66» объемом в 4,3 литра. Чтобы мотор поместился в отсек, пришлось сделать кое-какие доработки, например перенести в багажник радиатор и бензобак.

Это не единственные изменения, которые претерпел «Иной». На машине появились габаритные огни, новые поворотники, печка, а также панорамный люк от Mercedes Benz, исчезли задние двери и стали шире передние.

«Иного» умелец собирал в собственном гараже. Машина уже прошла испытания и готова к гонкам.