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Acura RDX стал самым надежным премиальным кроссовером этого года
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Acura RDX стал самым надежным премиальным кроссовером этого года 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Эксперты из компаний JD Power и Consumer Reports составили топ‐лист 10 самых надежных внедорожников и кроссоверов этого года, основанный на отзывах автолюбителей. Об этом сообщило ИА Nation News.
Японский автомобиль Acura RDX вышел на первое место. Следом идут Audi Q3 и Q5. Пятерку замыкают BMW X1 и X3.
Вторую пятерку образуют SUV BMW X5, американская модель Buick Encore, Lexus NX, Lexus RX и спортивный внедорожник Porsche Macan.
18 мая президент «АвтоВАЗа» Николя Мор рассказал о планах использования платформы Renault‐Nissan при разработке нового поколения Lada 4×4. Глава автомобилестроительной компании обратил внимание на то, что потенциал нового внедорожника позволит рассчитывать на успешные продажи на мировом рынке.
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