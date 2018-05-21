Acura RDX стал самым надежным премиальным кроссовером этого года 

Эксперты из компаний JD Power и Consumer Reports составили топ‐лист 10 самых надежных внедорожников и кроссоверов этого года, основанный на отзывах автолюбителей. Об этом сообщило ИА Nation News.
Японский автомобиль Acura RDX вышел на первое место. Следом идут Audi Q3 и Q5. Пятерку замыкают BMW X1 и X3.
Вторую пятерку образуют SUV BMW X5, американская модель Buick Encore, Lexus NX, Lexus RX и спортивный внедорожник Porsche Macan.
18 мая президент «АвтоВАЗа» Николя Мор рассказал о планах использования платформы Renault‐Nissan при разработке нового поколения Lada 4×4. Глава автомобилестроительной компании обратил внимание на то, что потенциал нового внедорожника позволит рассчитывать на успешные продажи на мировом рынке.