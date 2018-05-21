Acura RDX стал самым надежным премиальным кроссовером этого года

Эксперты из компаний JD Power и Consumer Reports составили топ‐лист 10 самых надежных внедорожников и кроссоверов этого года, основанный на отзывах автолюбителей. Об этом сообщило ИА Nation News.