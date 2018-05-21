Автоэксперты опубликовали ТОП-10 самых надежных автомобилей премиум-класса сегмента SUV

Известные на весь мир компании Consumer Reports и JD Power регулярно выкладывают в сеть интернет рейтинги надежности автомобилей тех, или иных сегментов. На этот раз дело дошло до премиальных внедорожников.

По мнению специалистов, наибольшей надежностью обладает автомодель Acura RDX японского производства.

Второе и третье место разделили Audi Q3 и Audi Q5. Немецкие автомодели имеют хорошие отзывы от большинства автовладельцев.

Далее идет тройка баварских автомоделей: BMW X1, BMW X3 и BMW X5. Все три автомодели показали приличные результаты за время эксплуатации.

Американский Buick Encore занял седьмое место в рейтинге. Японские автомодели Lexus NX и Lexus RX разделили восьмое и девятое места. При всех прочих своих достоинствах, завоевать народную любовь им пока что не удалось.

Замыкает рейтинг надежных внедорожников — Porsche Macan.