Самые надёжные премиальные кроссоверы 2018 года

Не секрет, что автомобили сегмента SUV планомерно захватывают мировой рынок. Популярность внедорожников и кроссоверов растёт с каждым годом. Мало того, очевидно, что потребительский спрос на подобные машины в будущем будет только расти.

В этом свете очень любопытно узнать, насколько надёжны автомобили SUV в долгосрочной перспективе. Сегодня мы как раз предлагаем вашему вниманию рейтинг топ-10 самых надёжных премиальных кроссоверов и внедорожников 2018 года, основанный на совокупных данных Consumer Reports (CR) и JD Power (JDP).

По традиции, прежде чем вы начнёте знакомиться с рейтингом, скажем, что далеко не все роскошные внедорожники и кроссоверы оцениваются либо CR, либо JDP. Это происходит из-за того, что специалисты ещё не успели собрать нужную информацию о тех или иных новых/обновлённых моделях.

Любопытный факт, удививший многих экспертов, но спортивный компактный кроссовер Porsche Macan получил рейтинг надёжности выше среднего. Причём такую оценку надёжности немецкой премиальной модели дали и специалисты Consumer Reports и эксперты JD Power.

Премиальный японский кросс Lexus RX, как и многие другие автомобили сегмента SUV нашего хит-парада, получает рейтинг надёжности выше среднего от обоих изданий. Стоит также напомнить, что модель Lexus RX может по праву считаться бестселлером, поскольку она популярна практически в каждой стране нашей планеты.

Согласно опубликованным данным, Lexus NX получил более чем достойные оценки надёжности от Consumer Reports, и одну из самых высоких оценок надежности от JD Power. Отметим, что Lexus NX — это один из самых ярких, стильных и привлекательных кроссоверов нашего обзора.

В рейтинг топ-10 самых надёжных роскошных кроссоверов и внедорожников 2018 года, к удивлению многих, попала и модель Buick Encore. Давайте не будем забывать о том, что Buick — это премиальная марка. Мало того, Consumer Reports оценило этот автомобиль, как самый надёжный роскошный внедорожник: машина удостоилась пяти баллов из пяти возможных.

6. BMW X5 Вполне ожидаемо в наш хит-парад угодил и баварский кросс BMW X5. Согласно опубликованным данным, он получает рейтинг надежности выше среднего от Consumer Reports и средний балл надёжности от JD Power. Отметим, что эта информация несколько удивила многих экспертов, поскольку нынешние BMW далеко не те, что были ранее.

Следующее место в рейтинге топ-10 самых надёжных роскошных кроссоверов и внедорожников 2018 года занимает «младший брат» X5. Модель BMW X3 получила достаточно высокие оценки надёжности. Наши коллеги отмечают, что это мощная, недорогая, надежная и экономичная машина.

Маленький баварский кросс BMW X1 получил оценки надёжности выше среднего JD Power и Consumer Reports. Помимо всего прочего, у автомобиля достаточно стильный и современный дизайн, а также богатое оснащение, за которое, к слову, необходимо доплачивать.

3. Audi Q5 Не секрет, что модель Audi Q5 — это превосходный продавец линейки роскошного немецкого бренда. Автомобиль нового поколения ещё не успел собрать достаточное количество отзывов, но по предварительным отчётам JD Power и Consumer Reports стильный немецкий кроссовер является одним из самых надёжных на рынке.

Маленький кроссовер Audi Q3 готов предложить своему владельцу современный дизайн и различные технологии. Специалисты Consumer Reports дают этой модели оценки надёжности выше среднего, а эксперты JD Power наградили автомобиль высшими оценками по надёжности в долгосрочной перспективе.