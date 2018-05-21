ТОП самых надёжных кроссоверов представлен экспертами 

Самые свежие данные поступили на днях от экспертов, которые выявили 10 самых востребованных и надёжных кроссоверов.
Рейтинги составляет специальная организация Consumer Repost, которая основывается не только на данных объёма продаж за некоторый промежуток времени, но и конечно же изучив полностью отзывы потребителей. Владельцам автомобилей были выданы анкеты, в которых они должны были ответить на вопросы, касаемо качества эксплуатации. На первой позиции в рейтинге расположился Acura RDX, ему присвоили звание «Самого надёжного кроссовера». На втором месте расположилась Audi Q3, Audi Q5 досталось 3-е почётное место. На четвёртом и пятом месте расположились автомобили модели BMW X3, BMW X1. Вторую пятёрку замыкают автомобили Consumer Repost, Buick Encore, Lexus RX, Porsche — по мнению большинства эти кроссоверы являются надёжными и не подводят весь эксплуатационный период.
Данный рейтинг является самым актуальным на сегодняшний день.