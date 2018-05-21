Ещё
ТОП самых надёжных кроссоверов представлен экспертами
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТОП самых надёжных кроссоверов представлен экспертами 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Самые свежие данные поступили на днях от экспертов, которые выявили 10 самых востребованных и надёжных кроссоверов.
Рейтинги составляет специальная организация Consumer Repost, которая основывается не только на данных объёма продаж за некоторый промежуток времени, но и конечно же изучив полностью отзывы потребителей. Владельцам автомобилей были выданы анкеты, в которых они должны были ответить на вопросы, касаемо качества эксплуатации. На первой позиции в рейтинге расположился Acura RDX, ему присвоили звание «Самого надёжного кроссовера». На втором месте расположилась Audi Q3, Audi Q5 досталось 3-е почётное место. На четвёртом и пятом месте расположились автомобили модели BMW X3, BMW X1. Вторую пятёрку замыкают автомобили Consumer Repost, Buick Encore, Lexus RX, Porsche — по мнению большинства эти кроссоверы являются надёжными и не подводят весь эксплуатационный период.
Данный рейтинг является самым актуальным на сегодняшний день.
Car.ru: последние новости
На рынок вышел обновленный внедорожник JAC S7 Свежая версия Hyundai Grand Starex преобразилась в дом на колесах Kia Sportage дебютирует с дизельным гибридом
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС8
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту637
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение