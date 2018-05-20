Alphina видит будущее в дизеле для BMW

Такое мнение высказали в тюнинговом ателье Alphina, которое занимается доработкой BMW

В обществе не утихают разговоры относительно целесообразности использования дизельных моторов ввиду осуществляемых выбросов в атмосферу. Известно, что Volvo Nissan в ближайшее время окончательно отойдут от данного типа двигателей.

Между тем, Mercedes и Mazda пока не планируют расставаться с дизелем. Ведь выпускаемые данными компаниями внедорожники нуждаются в мощной силовой установке.

Что касается BMW, руководитель Alphina уверен, что у немецкого концерна имеется еще достаточно резервов для использования дизеля. При этом современные технологии позволяют сократить количество вредных выбросов в атмосферу до минимума.

На данный момент Alphina готова предложить покупателям XD3 и XD4. Эти премиальные внедорожники рассчитаны именно на дизельное топливо.

Также глава Alphina признает, что его компания пока не готова работать с гибридными установками. При этом он добавляет, что такие моторы добавляют массы спортивным автомобилям.