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Alphina видит будущее в дизеле для BMW
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Alphina видит будущее в дизеле для BMW 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Такое мнение высказали в тюнинговом ателье Alphina, которое занимается доработкой BMW.
В обществе не утихают разговоры относительно целесообразности использования дизельных моторов ввиду осуществляемых выбросов в атмосферу. Известно, что Volvo и Nissan в ближайшее время окончательно отойдут от данного типа двигателей.
Между тем, Mercedes и Mazda пока не планируют расставаться с дизелем. Ведь выпускаемые данными компаниями внедорожники нуждаются в мощной силовой установке.
Что касается BMW, руководитель Alphina уверен, что у немецкого концерна имеется еще достаточно резервов для использования дизеля. При этом современные технологии позволяют сократить количество вредных выбросов в атмосферу до минимума.
На данный момент Alphina готова предложить покупателям XD3 и XD4. Эти премиальные внедорожники рассчитаны именно на дизельное топливо.
Также глава Alphina признает, что его компания пока не готова работать с гибридными установками. При этом он добавляет, что такие моторы добавляют массы спортивным автомобилям.
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