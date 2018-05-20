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Электрический Jaguar E-type Zero принял участие в свадебной церемонии Гарри и Мэган
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Электрический Jaguar E-type Zero принял участие в свадебной церемонии Гарри и Мэган 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На Jaguar E-type Zero новоиспеченные молодожены покинули Виндзорский замок.
Эта полностью электрическая машина была продемонстрирована публике в 2017 году в Лондоне. Тогда же из уст представителей Jaguar прозвучало обещание, что к 2020 году все новинки компании будут иметь электрическую тягу.
Прообразом автомобиля стал экземпляр 1968 года. Однако мастера из JLR Classic вдохнули в автомобиль вторую жизнь.
Место бензинового мотора занял электрический двигатель с мощностью 220 кВт. Питание он будет получать от литиево-ионной аккумуляторной батареи.
До 100 километров машина способна разогнаться за 5 с половиной секунд. Порог скорости в 100 миль преодолевается за 10 секунд.
В Jaguar рассматривают возможность производства Zero с предельной скоростью 170 миль в ограниченной серии в зависимости от интересов покупателей. В то же время, уже готовится к продаже Jaguar I-Pace.
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