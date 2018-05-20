Электрический Jaguar E-type Zero принял участие в свадебной церемонии Гарри и Мэган

На Jaguar E-type Zero новоиспеченные молодожены покинули Виндзорский замок.

Эта полностью электрическая машина была продемонстрирована публике в 2017 году в Лондоне. Тогда же из уст представителей Jaguar прозвучало обещание, что к 2020 году все новинки компании будут иметь электрическую тягу.

Прообразом автомобиля стал экземпляр 1968 года. Однако мастера из JLR Classic вдохнули в автомобиль вторую жизнь.

Место бензинового мотора занял электрический двигатель с мощностью 220 кВт. Питание он будет получать от литиево-ионной аккумуляторной батареи.

До 100 километров машина способна разогнаться за 5 с половиной секунд. Порог скорости в 100 миль преодолевается за 10 секунд.

В Jaguar рассматривают возможность производства Zero с предельной скоростью 170 миль в ограниченной серии в зависимости от интересов покупателей. В то же время, уже готовится к продаже Jaguar I-Pace.