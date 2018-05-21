Анонсирована быстрейшая Tesla Model 3 с двумя моторами

Секрет улучшения скоростных возможностей Model 3 — в силовой установке, которая состоит из двух электромоторов, размещенных на передней и задней осях. А одного заряда аккумуляторов хватит на то, чтобы преодолеть расстояние в 500 километров. Об этом Маск написал в своем Twitter.

"Заряженная" Model 3 будет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды, а максимальную скорость ограничат электроникой на отметке в 250 км/ч. Электромобиль со всеми опциями, включая автопилот, обойдется покупателям в 78 тыс. долларов (около 4,8 млн рублей). По словам руководителя Tesla , новая модификация уже находится на стадии подготовки к производству. Двухмоторная Model 3 «будет стоить, как BMW М3, но она на 15% быстрее и с лучшей управляемостью», — подчеркнул Маск.

Для сравнения, обычная Model 3 набирает первую «сотню» за 5,6 секунды, максимальная скорость электрокара — 210 км/ч, а запас хода составляет 354 км.

Как сообщал «Авторамблер», зимой дилер Tesla начал принимать заказы на Model 3 в России. Стоимость электромобилей по предзаказу составляет от 3,8 млн рублей и от 5,5 млн рублей в зависимости от модификации.