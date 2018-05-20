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Маск анонсировал выпуск новой модели электрокара Tesla
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Маск анонсировал выпуск новой модели электрокара Tesla 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Richard Drew/AP
Основатель компании Tesla Илон Маск рассказал, что скоро появится новый электрокар Tesla с двумя двигателями. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.
По его словам, полноприводная модель Tesla Model 3 сможет разгоняться до 95,6 км/ч за 3,5 секунды, а ее максимальная скорость составит 250 км/ч.
Как отмечается, два двигателя будут находиться в разных частях автомобиля — в передней и в задней. Стоимость такого электрокара составит $78 тыс.
"Стоит почти столько же, сколько BMW M3, но на 15% быстрее и с лучшей управляемостью", — подчеркнул Маск.
Ранее Маск купил 33 тыс. акций своей компании, которые стоили ему $9,9 млн
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