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Маск рассказал о «потрясающей» двухмоторной Tesla
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Маск рассказал о «потрясающей» двухмоторной Tesla 

Lenta.ru 11 минут назад
Фото: Lenta.ru
Tesla работает над полноприводной Model 3 с двумя двигателями, сообщил основатель компании Илон Маск в своем Twitter.
По его словам, ощущения от езды на таком автомобиле «потрясающие». Полноприводная Tesla Model 3 будет разгоняться до 96 километров в час за 3,5 секунды, максимальная скорость составит почти 250 километров в час, заряда аккумулятора машины хватит на 500 километров.
Один мотор располагается в передней части машины, второй — в задней. Полноприводная Tesla будет стоить 78 тысяч долларов.
Автопроизводитель в начале мая отчитался об убытках пятый квартал подряд.
За первые три месяца 2018 года потери Tesla стали рекордными — 710 миллионов долларов. В конце 2017 года компания не выполнила сроки производства и доставки Model 3.
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