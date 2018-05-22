Полноприводная Tesla — машина будущего или очередной «пузырь» Илона Маска?

Илон Маск пообещал выпустить полноприводную Tesla. По словам главы компании, новая модификация электрокара будет оснащена сразу двумя двигателями. Один будет отвечать за динамику, второй — за продолжительность езды без подзарядки. Полноприводная Tesla Model 3 будет стоить 78 тысяч долларов.

Анонс прозвучал на фоне серьезных проблем Tesla с выпуском обычной модификации Model 3. В апреле Маску пришлось извиняться за чрезмерную автоматизацию производства этих автомобилей. Конвейер часто давал сбои, компания не успевала поставлять клиентам предзаказанные электромобили. Акции Tesla рухнули, и она оказалась на грани банкротства. Так что же такое Tesla — будущее или красивый футуристический «пузырь»?

Евгений Коган управляющий директор компании «Московские партнеры» «Компания каждый месяц, каждый год уверенно теряет миллиарды долларов. Каждый квартал, по сути, почти миллиард она проедает. По всей видимости, модель инвестиций не самая успешная. Да, это замечательные машины. Да, они всем нравятся. Да, великолепный дизайн. Да, отличные характеристики. Но, к сожалению, к экономике это имеет очень маленькое отношение. Обанкротится ли компания? Я не думаю. Но, вообще, у нее настолько мощный отрицательный денежный поток, что, по всей видимости, что-то в ближайшее время будет. Или она не сможет рассчитаться по своим долгам или по каким-то своим обязательствам. Либо просто ее кто-то купит. Но долго так продолжаться не может. К сожалению, Илон Маск — гениальный предприниматель, точнее, гениальный авантюрист, но, наверное, не самый лучший бизнесмен. Хотя, если рассматривать его бизнес в целом, то есть не только как Tesla, но еще как ракетостроение, еще как другие вещи, не устаешь удивляться и поражаться гениальности и авантюризму этого человека. Честно говоря, зависть берет».

Управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин восхищается Маском, но бумаги Tesla покупать не стал.

Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Илон Маск, безусловно, замечательный предприниматель и настоящий шоумен. Он из своей шляпы достает раз за разом все более удивительных кроликов. И его шляпа поистине глубока, а может быть, даже и бесконечна. Может быть, на эту бесконечность и рассчитывают инвесторы в Tesla, поскольку компания Tesla никак не может выйти на серьезные результаты по финансам. В итоге котировки Tesla базируются на понимании того, что Илон — чудо-человек и что он может, в конце концов, дать результат. И так как он это поддерживает, он постоянно радует различными новыми идеями — полный привод, управление через телефон, потом он сделает комбайн, потом электрический самолет. Затем электрический стул сделает. И еще что-нибудь повторит. В этом смысле понятно, почему инвесторам это нравится. Потому что Илон Маск смог один всколыхнуть автопромное болото, и он один сделал изменений в автопроме глобальном больше, чем, наверное, большинство автоменеджеров за последние десятилетия. Может быть, даже со времен Генри Форда. То есть он многое создал, и поэтому инвесторов можно понять. Может быть, он сможет дать серьезный результат. Я не готов инвестировать в Tesla, потому что те расчеты, которые я делал, они говорили о том, что Tesla уже стоит столько, как будто она достигла очень больших результатов, потому что планируется, что Tesla выйдет на очень серьезную рентабельность, поскольку электромобили технологически, на первый взгляд, проще. Они состоят из меньшего количества частей и так далее. Но пока всего этого не видно, и поэтому капитализация выглядит несколько завышенной. Но опять же сколько стоит отдельно взятый Илон Маск? Этот вопрос открытый, и на него ответов нет».

Тем не менее специалисты консалтинговой компании Institutional Shareholder Services рекомендовали акционерам корпорации Tesla разделить должность председателя и главного исполнительного директора, занимаемые в данный момент Илоном Маском. Другими словами, консультанты посоветовали снять Маска с поста главы совета директоров.