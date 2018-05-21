Tesla представила полноприводные модификации Model 3

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал запуск в серийное производство обычной полноприводной и Performance-модификации седана Model 3. По предварительной информации, прием заказов на новинки начнется в следующем месяце. Первые поставки клиентам — в июле.

В отличие от базового седана, AWD-версия Model 3 укомплектована дополнительным электромотором, установленным на передней оси. Суммарная отдача силовой установки не сообщается. Известно лишь, что на разгон до 60 миль в час (96 километров в час) полноприводный электрокар тратит 4,5 секунды (3,5 в исполнении Performance). Заднеприводной модификации на это нужно 5,6 секунды.

Также у электрокаров отличается максимальная скорость: для базового, заднеприводного седана она ограничена на отметке 209 километров в час, для AWD — 225 километров в час, для Performance — 249 километров в час. Заявленный запас хода одинаковый — 499 километров.