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Тюнер Wheelsandmore реализовал мощный проект на основе Bentley Continental 24
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Тюнер Wheelsandmore реализовал мощный проект на основе Bentley Continental 24 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Редкий и эталонный Bentley Continental 24 стал своего рода холстом для творчества мастеров из тюнинг-ателье Wheelsandmore.
Continental 24 компания Bentley выпустила по случаю своего участия в 24-часовой гонке на Нюрбургринге. Это было год назад. Кстати, тогда собрали всего 24 экземпляра. Собрали строго для рынка Старого Света. Казалось, что всё в этой штучной красавице бесподобно, однако тюнер Wheelsandmore придерживался иной позиции. Потому и взял Bentley Continental 24 к себе в работу.
Являясь ведущим производителем колёсных дисков и выхлопных систем для британских спортивных автомобилей от Bentley, Wheelsandmore не составило никакого труда подобрать для Continental 24 идеально подходящие «катки».
Плюс ещё оптимизировали программное обеспечение и установили высокоэффективную систему выпуска с клапаном.
Парни из Wheelsandmore сняли с мотора этого купе больше мощности — было 700 л.с., а стало после апгрейда 755 «кобыл». Снабдили Bentley Continental 24 и пневматической подвеской: нажал кнопочку — машина опустилась, ещё раз нажал — приподнялась.
Как уже отмечали, невероятную крутость проекту придали колёса 6Sporz² от Wheelsandmore. Они тут 21-дюймовые и обуты в резину Pirelli. По желанию заказчика, тюнер готов поставить и 22-е диски.
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