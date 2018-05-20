Тюнер Wheelsandmore реализовал мощный проект на основе Bentley Continental 24

Редкий и эталонный Bentley Continental 24 стал своего рода холстом для творчества мастеров из тюнинг-ателье Wheelsandmore.

Continental 24 компания Bentley выпустила по случаю своего участия в 24-часовой гонке на Нюрбургринге. Это было год назад. Кстати, тогда собрали всего 24 экземпляра. Собрали строго для рынка Старого Света. Казалось, что всё в этой штучной красавице бесподобно, однако тюнер Wheelsandmore придерживался иной позиции. Потому и взял Bentley Continental 24 к себе в работу.

Являясь ведущим производителем колёсных дисков и выхлопных систем для британских спортивных автомобилей от Bentley, Wheelsandmore не составило никакого труда подобрать для Continental 24 идеально подходящие «катки».

Плюс ещё оптимизировали программное обеспечение и установили высокоэффективную систему выпуска с клапаном.

Парни из Wheelsandmore сняли с мотора этого купе больше мощности — было 700 л.с., а стало после апгрейда 755 «кобыл». Снабдили Bentley Continental 24 и пневматической подвеской: нажал кнопочку — машина опустилась, ещё раз нажал — приподнялась.

Как уже отмечали, невероятную крутость проекту придали колёса 6Sporz² от Wheelsandmore. Они тут 21-дюймовые и обуты в резину Pirelli. По желанию заказчика, тюнер готов поставить и 22-е диски.