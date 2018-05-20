Volkswagen представил пятерку особенных автомобилей

Американское подразделение производителя построило несколько концептов на базе серийных моделей. Некоторые идеи, воплощенные в проектах, были предложены фанатами марки.

В оформлении четырех из пяти концептов используется флуоресцентная желтая тема в качестве ключевого элемента. Шоу кары были представлены в рамках выставки SOWO, проходившей с 17 по 20 мая на острове Хатчинсон, расположенный на реке Саванна в штате Джорджия, США.

Кузов концепта Volkswagen Golf R Abstract покрыт уникальной камуфляжной пленкой. Хот-хэтч оснащается набором эксклюзивных 20-дюймовых колес FR в цвете Mystic Black от ABT Sportsline и комплектом спортивных пружин подвески от H&R Springs, занизивших дорожный просвет на 2,5 см. Специалисты ABT оснастили также автомобиль боковыми юбками и «четырехствольной» выпускной системой из нержавеющей стали с матовыми хромированными черными выхлопными патрубками. Внутри установлен заказной карбоновый руль BAK Performance Mk 7 с голубой прострочкой Golf R.

Еще один концепт базируется на Volkswagen Jetta R-Line 2019 модельного года и получил название SoCal и оформление по мотивам Mk2 Jetta. Особенностями автомобиля стали флуоресцентные желтые корпуса боковых зеркал, глянцевая черная крыша с геодезическим флуоресцентным желтым дизайном и белые колеса под цвет кузова с желтыми акцентами. Автомобиль оснастили прототипом коиловер-системы ST XTA от KW, позволяющей уменьшать дорожный просвет автомобиля на 3 дюйма (около 7,62 см), а также комплектом 19-дюймовых колес fifteen52 Formula GT.

Концептуальный кросс Volkswagen Tiguan R-Line Aero тоже получил камуфляжную пленку на кузов, пневмосистему 3P Air Management System от Air Lift Performance, которая позволяет уменьшать клиренс на величину до 4,8 дюйма (12,2 см). Установлен комплект черных матовых 20-дюймовых колес Rotiform Monoblock CCV с порошковым верхним слоем покрытия и багажник Thule Motion XT Alpine на крыше, покрытый аналогичной с кузовом пленкой и смонтированный на системе Thule AeroBlade Edge.

Четвертый концепт — Volkswagen Arteon R-Line Highlight. Лифтбек укомплектовали 20-дюймовыми колесами Hybrid Forged HF-2 от Vossen и прототипом регулируемой подвески Ultra Low Coil Overs от H&R Springs, которая позволяет уменьшить дорожный просвет почти на 3 дюйма (7,5 см). Кузов машины покрывает флуоресцентная желтая пленка, подчеркивающая черные глянцевые и хромовые элементы отделки пакета R-Line.

Последним стал концепт большого кроссовера Volkswagen Atlas Tanner Foust SEMA, укомплектованный большими шинами и внедорожными колесами, расширенными крыльями и защитными накладками на нижней части кузова. Переработанный бампер увеличил угол проходимости, что улучшило защиту днища. Машину также оснастили дополнительной светотехникой в бампере и на крыше, а на крыше экспедиционную решетку, доступ к которой осуществляется через лестницу, крепящуюся на корме. Единственным изменением в салоне стали клетчатые вставки в обивке сидений, напоминающие о наследии линейки GTI.

Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал о новой версии Golf GTI, представленной Volkswagen на встрече фанатов GTI в австрийском Вёртер-Зее. Там же была представлена пара спецверсий модели Golf.

По материалам: www.kolesa.ru