Пережившие время: 10 автомобилей, которые выпускаются до сих пор

Одни имена появляются на небосводе автомобильной промышленности и, спустя непродолжительное время, гаснут, исчезая во мраке времен, или же уходят в вечность несколько позже, оставляя о себе яркое воспоминание. Но есть и те, что существуют долгие десятилетия и не собираются кануть в Лету.

Иногда очень интересно и полезно вспомнить модели, десятилетиями находящиеся в строю. Эти машины стали свидетелями Второй мировой войны и других событий XX века, боролись с конкурентами, терпели неудачи и завоевывали рыночные ниши. Они — старейшины автомобилестроения, чья слава ковалась в пылающем горниле технологий, тенденций и традиций. И они по-прежнему с нами!

Chevrolet Suburban

Имя Suburban, издавна принадлежавшее полноразмерному внедорожнику Chevrolet (был период, когда его также носил аналог от GMC), — одно из старейших в американской истории.

Впервые оно появилось в 1935 году на прапрадеде любимца американских спецслужб. То был station wagon на раме грузовика и звался он Carryall Suburban, то есть «пригородный, способный увезти все». Но привод присутствовал только задний, а опциональная полноприводная трансмиссия появилась лишь с выходом на сцену машины четвертого поколения (1955-1959 годов). Да и размеры были не чета нынешним — например, колесная база первого Suburban равнялась всего 2883 мм против 3302 мм у современного внедорожника, относящемуся к одиннадцатому поколению.

Jeep

Название, ставшие нарицательным для целой категории автомобилей, — некоторые автомобилисты по сей день кличут «джипами» все кроссоверы и внедорожники, начиная Renault Duster и заканчивая Land Cruiser 200!

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Но не зря говорят: «Jeep — there’s only one». Тот самый единственный начал выпускаться на мощностях Willy-Overland и Ford для нужд армии в 1941 году и лишь с 1945-го неофициальное название Jeep превратилось в торговую марку. По одной из версий прозвище появилось с подачи тест-пилота Ирвинга «Реда» Хаусманна, назвавшего внедорожник «джипом» во время испытаний 1941 года. По некоторым данным, Хаусманн услышал это прозвище от солдат и донес его до широкой общественности с помощью журналистки Washington Daily News Катарин Хиллер. Что касается официальных имен военных исполнений, то они были Willys MB и Ford GPW . А вот гражданский вариант, родившийся позже, нес аббревиатуру CJ — Civilian Jeep. Непосредственно название Jeep запатентовали в феврале 1943 года.

Ford F-Series

Еще одна легенда, символ Нового Света, и, к тому же, один из самых популярных автомобилей на американском рынке!

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Первый пикап Ford появился в 1948-м году и за более чем полвека сменилось тринадцать поколений семейства F-150. Нынешнее оказалось довольно радикальным с точки зрения конструкции, ибо грузовик переключился на алюминиевый кузов. В F-Series также входят тяжелые пикапы Super Duty — F-250 и F-350, последовавшие алюминиевой моде в нынешнем четвертом поколении. Спрос на фордовские грузовики поистине огромен, например, в 2017 году было продано 896 764 экземпляров F-Series. Конкуренты в лице Chevy Silverado, Ram и Toyota Tundra значительно отстают.

Chevrolet Corvette

Заканчивая с американскими «старичками», вспомним о славном Corvette — настоящей гордости США и автомобиле, которому приходится отдуваться перед Porsche и другими суперкарами в «межнациональных» схватках.

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«Корвет», здравствующий с 1953 года, — настоящий спорткар, в отличие Camaro/Firebird, Challenger и Mustang. Конечно, к полноценным спортивным автомобилям, а не масл-карам можно причислить Camaro ZL1 и Z28, а также Mustang Shelby GT350, но Corvette все-таки другого поля ягода. Во втором поколении (1963-1967 год) автомобиль первым среди «американцев» перешел на полностью независимую подвеску, в пятой генерации коробку передач отнесли к задней оси для лучшей развесовки, в шестом родился чудовищный ZR1, он же проект Blue Devil. В седьмом… О Corvette можно говорить бесконечно и когда-нибудь мы вернемся к этой теме. Отметим лишь, что с появлением восьмой итерации с автомобилем произойдут едва ли не самые значительные технические метаморфозы в истории — он превратится в среднемоторный суперкар.

Toyota Land Cruiser

Кто сказал, что у великой японской промышленности нет древних имен? «Крузак» — одно из них!

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История старожила тойотовской линейки началась с… оккупации Филиппин. В 1941 году императорская армия, вторгшаяся на острова, нашла там редкий Bantam MkII, суть предсерийный вариант Willys MB. Машину отправили в Японию, и военное ведомство заинтересовалось созданием подобного внедорожника. Разработку заказали «Тойоте». Так появился AK10, построенный с большой оглядкой на американскую версию и ставший предтечей Land Cruiser. В дальнейшем заокеанские связи и аналогии лишь укрепились — в начале пятидесятых годов был в свет вышла сотня Toyota «Jeep» BJ/FJ, созданных на основе Willys и заказанных янки для использования в Корейской войне. В 1955 году автомобиль модернизировали, сделали цивильным и окрестили Land Cruiser.

Unimog

ЦРУ еще не существовало, «Битлз» были детьми, а Unimog уже производился! По-немецки жесткое имя внедорожника является сокращением от Universal-motor-gerät, то есть, универсальное транспортное средство.

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Первоначально Unimog разрабатывался для сельскохозяйственных целей — на дворе стоял 1945 год и тогдашней Германии было не до военщины. В серию машина пошла с 1949 года, а в 1951-м производством занялся Daimler . Со временем альтернатива трактору, имевшая полный привод, превратилась в настоящую мечту маньяков бездорожья. Unimog — первоклассный «проходимец» благодаря огромному дорожному просвету и отличной геометрической проходимости, также являющимися следствием установки портальных мостов. Кроме того, их нередко переделывают в моторхоумы, способные отправиться на край света.

Mercedes-Benz SL

Грешно было бы не упомянуть еще одно старейшее имя в палитре «трехлучевой звезды»! Первоначально SL (300 SL W194 1952 года) представлял собой гоночный автомобиль. Дорожная версия появилась в 1954 году и прославилась такими особенностями как подъемными дверьми («крыло чайки») и первым в мире непосредственным впрыском топлива.

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Автомобиль всегда был верен концепции гран-турера. Интересно, что с 2010 по 2015 год Mercedes-Benz производил полноценного идейного наследника первоначального 300 SL — грозное и эффектное суперкупе SLS AMG. Не столько проворный спорткар, сколько могучий «бомбардировщик» для автобанов.

Mini

Британия подарила миру великие имена и одним из первых в списке вспоминается Mini.

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Крошечный автомобиль авторства Алека Иссигониса с поперечным расположением двигателя, сделавшим салон достаточно просторным для его габаритов, появился в 1959 году. Первоначально машина выпускалась под именами Austin Seven и Morris Mini Minor. Со временем появились другие исполнения, например, культовый Cooper и Cooper S, неоднократно выигрывавший ралли Монте-Карло, а также люксовые Wolseley Hornet и Riley Elf. Современный Mini — разработка не совсем британская. В основу семейства легла переднеприводная платформа UKL компании BMW

Morgan 4/4

Все-таки символично, что одни из старейших имен на планете родились на Туманном Альбионе, но в случае с Morgan мы имеем настоящего путешественника во времени! Модель 4/4, название которой намекает на первое четырехколесное транспортное средство марки и четырехцилиндровый двигатель, появилась в 1936 году, да так и осталась в производственной программе.

Авторамблер

Современный 4/4, если это определение вообще уместно в случае со столь уникальным автомобилем, хранит стилистические и конструктивные заветы предшественников. В частности, у него силовая структура из дерева и четырехцилиндровый мотор.

Rolls-Royce Phantom

Впрочем, есть название, появившееся задолго до Morgan 4/4 и заставляющее Chevy Corvette казаться юнцом.

Авторамблер

Речь о величественном британском «призраке». Впервые имя Phantom появилось в 1925 году. За неполное столетие королевская марка выпустил семь генераций роскошного седана. Нынешний, восьмой по счету Phantom консервативен в вопросах дизайна, но следует передовым техническим путем — в его основе алюминиевая архитектура, а двигатель V12 традиционного объема 6,75 л оснащен двумя турбонагнетателями. Кстати, шасси современного «Фантома» легло в основу сенсационного кроссовера Cullinan.