Началось серийное производство нового Aston Martin Vantage

Автомобиль был представлен в ноябре прошлого года и теперь официально встал на конвейер.

Выпуск модели Vantage начался в 2005 году, но новая версия кардинально отличается от своего предшественника. Она получила новую платформу, новый двигатель и новый дизайн.

Под капотом у новинки четырехлитровый Твин-турбо мотор V8, устанавливаемый на Mercedes-AMG, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой. Производительность двигателя 503 л. с. и 685 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разогнать спортивную двухдверку до 62 миль/ч (100 км/ч) за 3,6 секунды или достичь максимальной скорости в 195 миль / ч (314 км / ч).

Сменив поколение, модель стала первой, имеющей в " Астон Мартин " электронный задний дифференциал.

Ожидается, что будут и другие версии, в том числе с семиступенчатой МКПП, и кузове кабриолет.