Ещё
Началось серийное производство нового Aston Martin Vantage
Далее:
Читайте также:
Ещё

Началось серийное производство нового Aston Martin Vantage 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Автомобиль был представлен в ноябре прошлого года и теперь официально встал на конвейер.
Выпуск модели Vantage начался в 2005 году, но новая версия кардинально отличается от своего предшественника. Она получила новую платформу, новый двигатель и новый дизайн.
Под капотом у новинки четырехлитровый Твин-турбо мотор V8, устанавливаемый на Mercedes-AMG, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой. Производительность двигателя 503 л. с. и 685 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разогнать спортивную двухдверку до 62 миль/ч (100 км/ч) за 3,6 секунды или достичь максимальной скорости в 195 миль / ч (314 км / ч).
Сменив поколение, модель стала первой, имеющей в "Астон Мартин" электронный задний дифференциал.
Ожидается, что будут и другие версии, в том числе с семиступенчатой МКПП, и кузове кабриолет.
За рулем Кубань: последние новости
Внедорожник Renault Duster стал фургоном В апреле в России самым продаваемым авто стал Kia Rio ТагАЗ обанкротился в России, но успешно завоевывает Европу с лифтбеком Aquila
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма108
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту175
Какие привычки водителя убивают автомобиль2
Крымский мост установил новый рекорд139
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение