Ещё
Aston Martin Vulcan ожидает дебют на ралли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Aston Martin Vulcan ожидает дебют на ралли 

Car.ru 6 минут назад
Фото: Car.ru
Aston Martin Vulcan покажет себя в Ле-Мане.
Перед началом 24 часовых перегонов Ле-Мана, Vulcan выйдет на раллийную трассу. Заезд состоится в рамках мероприятия Aston Martin Festival.
Пока доставлены не все машины, но каждая из них производит собственное впечатление о гоночном автомобиле. Однако каждую единицу объединяет одно — это двигатель в 820 лошадиных сил.
Премьеру автомобиля ожидали еще 2 года назад на Aston Martin Owners Club. Однако что-то помешало сбыться намеченным планам.
В Aston Martin говорят, что с точки зрения безопасности автомобили адаптированы к полноценной гонке. Поэтому никаких неожиданностей на трассе быть не должно.
Всего на заезд выйдут три представителя Vulcan. Также на дистанции будут и другие представители от Aston Martin, среди которых Vantage GT2s, G3 и G4.
Известно, что управлять машинами будут высококлассные пилоты. Среди них и бывший руководитель Aston Martin Дэвид Ричардс.
Car.ru: последние новости
SEAT приоткрывает новый внедорожник Tarraco на тизерном видео Dacia Duster стал вместо бюджетного кроссовера доступным фургоном «Форд» построил «Фабрику погоды», чтобы испытывать машины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
Как быстро выехать, если заблокировали авто
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
Пережившие время: 10 автомобилей, которые выпускаются до сих пор
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
00:12
Смертельное ДТП в Челябинске попало на видео
ДТП
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение