Компания Volklswagen представила пять новых концептов

На выставке SOWO, которая прошла в США, американское подразделение компании Volkswagen представило сразу пять концептов, построенных на основе серийных моделей марки. В официальном пресс-релизе особо отмечается, что некоторые идеи были «подсмотрены» у тюнеров, работавших с «Фольксвагенами».

Первый шоу-кар — это Volkswagen Golf R Abstract. Отличительными особенностями хэтчбека являются детали от тюнеров ABT Sportsline — это 20-дюймовые диски, обвес, спортивную систему выпуска, а также особый «окрас». От BAK Performance концепту достался карбоновый руль, а благодаря пружинам H&R Springs Sport Spring дорожный просвет уменьшился на 25 мм.

Седан Volkswagen Jetta R-Line SoCal concept создан на основе нового поколения модели. Этот шоу-кар отличается ярко-жёлтыми люминесцентными корпусами наружных зеркал, 19-дюймовыми дисками, графикой на крыше и амортизаторами KW Automotive, которые позволяют сделать «Джетту» более низкой — до 76 мм. Напомним, VW Jetta нового поколения появится в России в 2019 году.

Концепт Volkswagen Tiguan R-Line Aero concept отличается от стандартного кроссовера оригинальной ливреей, которую сделали похожей на камуфляжную плёнку. От Air Lift Performance шоу-кару досталась пневмосистема, позволяющая «опустить» авто — максимум на 122 мм! Кроме этого есть специальные 20-дюймовые колёса от Rotiform и багажник Thule на крыше, который также «одели» в камуфляж.

Четвёртый концепт сделали из фастбека Volkswagen Arteon — VW Arteon R-Line Highlight concept. Его особенности — это 20-дюймовые колёса от Vossen, уменьшенный до 76 мм дорожный просвет и флуоресцентная жёлтая окраска.

Последний шоу-кар — семиместный VW Atlas Tanner Foust SEMA concept, подготовленный к экстремальному бездорожью. Внедорожник получил усиленный передний бампер, который кроме дополнительной защиты ещё и увеличивает угол въезда, а также оснащён дополнительными световыми приборами. Есть дополнительная «люстра» и на экспедиционном багажнике. Плюс расширители колёсных арок, специальные диски и внедорожные шины. Напомним, Volkswagen Atlas продаётся в России под именем Teramont.

В серию данные концепты врядли пойдут, но с помощью тюнеров и денег желающие могут сделать из своих «Фольксвагенов» нечто подобное.