Новый электрокар Volkswagen сделают похожим на концепт

Шеф-дизайнер Volkswagen Клаус Бишофф подтвердил, что дизайн товарной версии электрического хэтчбека I. D. будет практически идентичен концепт-кару, представленному в 2016 году. При этом он станет первой моделью марки, спроектированной и разработанной как электромобиль, пишет Autocar.

По словам Бишоффа, пропорции, стилистические решения и даже размер колес у машин будут одинаковыми. В целом серийный электрический хэтчбек похож на шоу-кар, но у него не будет камер вместо боковых зеркал и дверных ручек с электроприводом. От этого отказались из-за законодательных ограничений и дороговизны.

Специалисты Volkswagen уже начали дорожные тесты первых прототипов I. D. Они же будут использоваться в «интенсивной фазе испытаний модели», которая начнется в сентябре текущего года. Первые серийные электрокары сойдут с конвейера в ноябре следующего года. Продажи в Великобритании начнутся в 2020. По словам главы концерна Volkswagen Херберта Диса, цена на электрический хэтчбек I. D. будет сравнима с ценой дизельных моделей.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало фотографию, на которой, предположительно, изображен первый электромобиль из новой линейки Volkswagen — Neo.

Электрический хэтчбек I. D. дебютировал в Париже осенью 2016 года. Концепт-кар оснастили электромотором мощностью 169 лошадиных сил, который позволял разгоняться до «сотни» за восемь секунд. Максимальная скорость при этом составила 160 километров в час. Запас хода — от 400 до 600 километров.