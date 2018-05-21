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На рынок вышел обновленный внедорожник JAC S7
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На рынок вышел обновленный внедорожник JAC S7 

Car.ru 13 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг JAC Motors сообщил о начале продаж обновлённого вседорожника JAC S7.
«Посвежевший» JAC S7 наградили новейшим комплексом систем безопасности «Safety Plus», в который входят функция автопредотвращения столкновений и адаптивный круиз-контроль.
Самые дорогие модификации 3-рядного автомобиля оснастили системой контроля слепых зон, функцией слежения за полосой движения, задними датчиками парковки и усовершенствованным мультимедийным комплексом с большим тачскрином.
В качестве напоминания, скажем, что JAC S7 приехал в дилерские центры в мае прошлого года. Габариты нового автомобиля можно сравнить с Toyota Highlander: 4790 х 1900 х 1760 мм, размер колесной базы достигает 2750 мм.
В моторном отсеке обновленного JAC S7 стоят прежние турбодвигатели рабочим объемом 1,5 и 2,0 литра, производительность которых 174 л.с. и 190 л.с. соответственно. Сочетается с ними 6-ступенчатая механика или 6-диапазонный робот с двойным сцеплением. Тип привода можно выбрать как передний, так и полный.
Минимальная цена обновлённого кросса в Поднебесной начинается от 109 800 юаней (1 066 000 рублей), а топовый вариант стоит 129 800 юаней (1,26 млн рублей).
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