На рынок вышел обновленный внедорожник JAC S7

Автохолдинг JAC Motors сообщил о начале продаж обновлённого вседорожника JAC S7

«Посвежевший» JAC S7 наградили новейшим комплексом систем безопасности «Safety Plus», в который входят функция автопредотвращения столкновений и адаптивный круиз-контроль.

Самые дорогие модификации 3-рядного автомобиля оснастили системой контроля слепых зон, функцией слежения за полосой движения, задними датчиками парковки и усовершенствованным мультимедийным комплексом с большим тачскрином.

В качестве напоминания, скажем, что JAC S7 приехал в дилерские центры в мае прошлого года. Габариты нового автомобиля можно сравнить с Toyota Highlander : 4790 х 1900 х 1760 мм, размер колесной базы достигает 2750 мм.

В моторном отсеке обновленного JAC S7 стоят прежние турбодвигатели рабочим объемом 1,5 и 2,0 литра, производительность которых 174 л.с. и 190 л.с. соответственно. Сочетается с ними 6-ступенчатая механика или 6-диапазонный робот с двойным сцеплением. Тип привода можно выбрать как передний, так и полный.

Минимальная цена обновлённого кросса в Поднебесной начинается от 109 800 юаней (1 066 000 рублей), а топовый вариант стоит 129 800 юаней (1,26 млн рублей).