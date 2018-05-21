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Peugeot приостановил производство хот-хэтча 308 GTi
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Peugeot приостановил производство хот-хэтча 308 GTi 

Motor.ru 44 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Peugeot заявила о временной приостановке производства «заряженного» хэтчбека 308 GTi. До начала октября специалистам марки предстоит модернизировать 1,6-литровый турбомотор с учетом новых требований к уровню выбросов вредных веществ и расходу топлива (WLTP), которые вступят в силу 1 сентября.
По предварительной информации, сборка Peugeot 308 GTi прекратится в конце июня. После доработок двигатель модели получит фильтр твердых частиц, но мощность при этом не изменится — агрегат будет выдавать те же 272 лошадиные силы и 330 Нм крутящего момента.
Обновленная версия хэтчбека, вероятно, дебютирует на автосалоне в Париже. Одновременной с ней ожидается публичный дебют нового универсала 508 Wagon и кроссовера 2008 следующего поколения.
Ранее о прекращении производства из-за новых требований заявили и другие производители. В основном это коснулось «заряженных» моделей. Так, Audi остановила производства SQ5, BMW досрочно прекратила сборку M3 и прекратила продажи бензиновых модификаций седана 7 серии, а Porsche остановила прием заказов на весь модельный ряд.
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