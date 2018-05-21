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«Заряженный» хэтчбек Peugeot 308 GTi — производство приостановлено
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«Заряженный» хэтчбек Peugeot 308 GTi — производство приостановлено 

За рулем Кубань 50 минут назад
Фото: За рулем Кубань
«Заряженный» хэтчбек Peugeot 308 GTi стал очередной «жертвой» нового экологического стандарта WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), который вступит в силу в Европе 1 сентября 2018 года, заменив действующий в настоящее время регламент NEDC (New European Driving Cycle). Из-за несоответствия по уровню вредных выбросов, французская компания объявила о приостановке производства хот-хэтча в период с июня по октябрь 2018 года.
В Peugeot ссообщили, что выпуск 308 GTi вообновится сразу после того, как будет соотвествующим образом модернизирован 1,6-литровый двигатель THP. При этом мощность мотора останется на прежнем уровне — 270 л.с. Вполне возможно, что кроме двигателя будет проведено более масштабное обновление.
Напомним, из-за нового стандарта WLTP ранее было приостановлено производство седанов BMW M3 и M550i и приостановить продажи 7-й серии для Европы. Кроме баварцев о приостановке производства также объявили в Audi — речь идёт о «заряженном» кроссовере SQ5. А компания Porsche временно прекратила принимать заказы на все свои модели.
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