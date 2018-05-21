«Заряженный» хэтчбек Peugeot 308 GTi — производство приостановлено

«Заряженный» хэтчбек Peugeot 308 GTi стал очередной «жертвой» нового экологического стандарта WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), который вступит в силу в Европе 1 сентября 2018 года, заменив действующий в настоящее время регламент NEDC (New European Driving Cycle). Из-за несоответствия по уровню вредных выбросов, французская компания объявила о приостановке производства хот-хэтча в период с июня по октябрь 2018 года.

В Peugeot ссообщили, что выпуск 308 GTi вообновится сразу после того, как будет соотвествующим образом модернизирован 1,6-литровый двигатель THP. При этом мощность мотора останется на прежнем уровне — 270 л.с. Вполне возможно, что кроме двигателя будет проведено более масштабное обновление.