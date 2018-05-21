Опубликован ТОП-5 понастоящему мощных внедорожников 

Современные автолюбители из различных уголков земного шара все чаще отдают предпочтение автомобилям подгруппы внедорожников. В данном рейтинге упоминаются некоторые автомодели прошлых лет, имеющие действительно мощный силовой агрегат.
Лидером ТОП-5 назван Dodge Power Wagon. Данное авто создавалось по спецзаказу и существует только в единственном экземпляре.
Далее идет Toyota Mega Cruiser. Автомобиль оснащается 4,1-литровым мотором. Однако при всем при этом остается одним из экономных среди внедорожников.
"Бронза" у Spyker D12 Peking to Paris, силовой агрегат которого выдает 500 л.с.
Комбат Т98 российского производства назван самым быстроходным из бронированных машин.
Замкнул пятерку «силачей» внедорожник, который в свое время рекламировал Арнольд Шварценеггер — Hummer H1. Сегодня нашлось бы пожалуй немало сторонников возрождения именитого внедорожника.