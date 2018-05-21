Mil-Spec Hummer H1 предлагается к продаже

С H1 Hummer начал освоение гражданского рынка. Данная модель была запущена в производство в 1992 году и не сходила с конвейера до 2010.

Изначально этот автомобиль предназначался для удовлетворения потребностей военных. Однако он был в почете и среди прочих покупателей.

Автомобильное ателье Ute-restore / modify решило преобразить H1. В результате появилась полностью обновленная версия внедорожника под названием Mil-Spec.

Изменилось в машине практически все: от двигателя до деталей кузова. В результате Mil-Spec стал значительно мощнее оригинальной версии Hummer H1.

Внутри также все сделано для комфорта водителя и его пассажиров. Можно выделить алюминиевые детали, а также сиденья, облаченные в прочную и долговечную кожу.

Продавец предлагает на выбор пять вариантов исполнения Mil-Spec. В их число входит и двухдверная версия внедорожника.