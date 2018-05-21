Ещё
Mil-Spec Hummer H1 предлагается к продаже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mil-Spec Hummer H1 предлагается к продаже 

Car.ru 49 минут назад
Фото: Car.ru
Модифицированный Hummer H1 ожидает своих покупателей.
С H1 Hummer начал освоение гражданского рынка. Данная модель была запущена в производство в 1992 году и не сходила с конвейера до 2010.
Изначально этот автомобиль предназначался для удовлетворения потребностей военных. Однако он был в почете и среди прочих покупателей.
Автомобильное ателье Ute-restore / modify решило преобразить H1. В результате появилась полностью обновленная версия внедорожника под названием Mil-Spec.
Изменилось в машине практически все: от двигателя до деталей кузова. В результате Mil-Spec стал значительно мощнее оригинальной версии Hummer H1.
Внутри также все сделано для комфорта водителя и его пассажиров. Можно выделить алюминиевые детали, а также сиденья, облаченные в прочную и долговечную кожу.
Продавец предлагает на выбор пять вариантов исполнения Mil-Spec. В их число входит и двухдверная версия внедорожника.
Car.ru: последние новости
Dacia Duster стал вместо бюджетного кроссовера доступным фургоном ТОП самых надёжных кроссоверов представлен экспертами SEAT продолжает дразнить новым кроссовером Tarraco
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
«Мне угрожают за правду о Крымском мосте»1
Mitsubishi Eclipse Cross: не хочу на рыбалку
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение