Сколько нужно денег, чтобы купить нормальный кроссовер с пробегом?

Конечно, все «бэушки», даже одной марки, модели, комплектации, года выпуска, различаются по состоянию. Все зависит от того, в чьих руках была машина. Иной «убьет» ее за пару лет, другой откатает десятилетие, а к состоянию машины не придерешься. Но чем свежее год выпуска автомобиля, тем меньше вероятность, что его «ушатали». Элементарная логика.

Ориентироваться на год выпуска имеет смысл еще и потому, что пробеги на «бэушных» машинах часто «корректируют». Проще говоря, сматывают. Держите в уме, что среднестатистический водитель проезжает в год около 20 000 км.

Гарантия на легковой автомобиль от автопроизводителей, работающих в России, обычно составляет 3 года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. В редких случаях гарантийный срок увеличивают до 5 лет. Обычная гарантия от сквозной коррозии кузова — 6 лет. У Volkswagen, Mitsubishi, Kia — 12 лет. Это важно, так как именно кузов — основной, самый дорогостоящий элемент автомобиля. Все остальное меняется. Хотя замена двигателя или коробки передач стоит очень дорого и занимает много времени, так что силовой агрегат следует основательно продиагностировать вслед за кузовом, в первую очередь.

Расстаться с деньгами еще успеете. Перед покупкой вы должны тщательно проверить исправность автомобиля и его юридическую чистоту.

Если в продаже автомобиль, стоящий еще на гарантии, поинтересуйтесь у продавца, почему владелец решил расстаться с машиной, и особенно тщательно проверьте юридическую «чистоту» и техническое состояние автомобиля.

Безусловно, обстоятельства бывают разные, но все-таки чаще первые владельцы избавляются от машин после окончания гарантийного срока или когда оно уже совсем близко. И этот момент кажется мне оптимальным для покупки. Автомобиль резко дешевеет, но при этом у него еще достаточно большой ресурс, так что можно проездить без существенных проблем несколько лет, до продажи третьему владельцу.

Получается, что лучший возраст автомобиля для покупки на вторичном рынке — 3–5 лет. Теперь составим список кроссоверов, претендующих на ваш кошелек. Я считаю, что нормальный кроссовер должен быть все-таки полноприводным. Пусть даже полный привод электронноуправляемый, на основе вискомуфты. Именно полный привод оправдывает покупку кроссовера, а не универсала, к примеру.

Отбросим субкомпакты как слишком маленькие. Не будем рассматривать премиальные кроссоверы: они дороже прочих без особенных на то оснований, ездят не лучше, разве что чуть покрасивее и поудобнее, за что приходится расплачиваться постоянно — при каждом обслуживании или даже мойке.

Уберем из списка автомобили, которые тяжело продать, так называемые неликвидные. Выкинем также плохо обеспеченные сервисом и запчастями — в основном это китайские машины.

Вы с помощью механиков оцениваете, в каком состоянии конкретный автомобиль. А нформацию о надежности модели легко добыть в интернете.

Ориентируемся на разнообразные европейские и американские рейтинги надежности — например, U. S. Vehicle Dependability Study и сводки германской ассоциации технического надзора TUV. Их легко найти в Сети. Подозревать их в ангажированности не приходится. Они разбиты по годам. И в них встречаются сюрпризы. Посмотрим, например, рейтинг 2017 года для автомобилей 2–3 лет. Ба! В самом конце списка, в красной зоне, с наибольшим количеством поломок такие популярные в России кроссоверы, как Kia Sorento и Sportage, Сhevrolet Captiva и Dacia Duster (у нас — Renault Duster). А у нас условия посуровее германских.

Также тювовцы оценили на троечку надежность Hyundai ix35, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и Suzuki Grand Vitara. Интересная история с кроссоверным бестеселлером Toyota RAV4. В рейтинге 2018 года в группе автомобилей 2–3 лет он получает пятерку, а в группе 4–5 лет, по оценке TUV, тянет только на 4 с минусом и встает вровень с Grand Vitara. Но это в 2017 году. Годом ранее в той же возрастной категории RAV4 немцы оценили на твердую четверку. Точно так же снизили оценку и родному Фольксвагену Тигуану. На мой взгляд, чересчур строго. В группе 2–3 лет Tiguan получает оценку «хорошо». И вполне достоин нашего внимания.

Достаточно надежным, но неликвидным считается Skoda Yeti. Высоко оценивают немцы и надежность Renault Captur. Однако российская версия, Kaptur, отличается не только буквой в названии, но и технической составляющей — европеец построен на платформе B, а россиянин — на B0. К тому же трудно пока судить о ликвидности нашего Каптюра: на вторичном рынке машин этой модели еще мало.

И в сокращенном списке остаются такие модели, как Honda CR-V, Toyota RAV4, Subaru Forester, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, Ford Kuga и Volkswagen Tiguan. Все они вполне вместительны, комфортны, экономичны, обеспечены сервисом и запчастями, их нетрудно продать.

Посмотрим объявления по этим маркам и моделям. Получится, что на кроссовер трех-пяти лет указанных марок и моделей придется потратить от миллиона до двух. В среднем — 1,5 миллиона рублей. От 50 000 до 100 000 нужно заложить на разнообразную диагностику, техобслуживание и каско, чтобы застраховать себя от всевозможных неприятностей с машиной. И за эти же деньги можно приобрести не подержанный, а новый кроссовер, пусть и менее благородного происхождения, не столь комфортный, с интерьером подешевле, дизайном попроще… У всех свои мерки.

Фото: depositphotos.com, фирмы-производители и из архива автора

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