В Румынии кроссовер Renault Duster оснастили гусеницами

На автомобильной выставке BSDA, открывшейся на днях в Румынии, был представлен необычный вариант нового поколения кроссовера Dacia Duster . Из обычного вседорожника «Дастер» превратили в автомобиль для спецслужб, оборудованный гусеничным ходом.

Благодаря комплекту доработок бюджетник Duster можно использовать в различных сферах, в том числе медицинских службах, сельском хозяйстве и даже в армейских целях. Стоимость пакета преобразования этой модели в гусеничный внедорожник составляет 10 тысяч 700 евро. Специалисты «переставят» автомобиль со штатных колес на гусеницы всего за час.

Остальная техническая часть «Дастера» доработкам не подверглась. Кроссовер по-прежнему комплектуется 1,6-литровым атмосферным мотором на 115 лошадиных сил, 1,2-литровым турбированным двигателем на 125 «лошадок» и 1,5-литровым агрегатом на 90 и 110 «скакунов».

Связку этой линейке «движков» составляет 5-ступенчатая МКПП или бесступенчатый «вариатор». Привод может быть как передним, так и полным.

В список оснащения автомобиля входят: климат-контроль, штатные «сонары», информационно-развлекательная система с камерами кругового видеообзора и кнопка запуска двигателя.