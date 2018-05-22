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В Румынии Renault Duster оснастили гусеницами
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В Румынии Renault Duster оснастили гусеницами 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
На автомобильной выставке BSDA, открывшейся на днях в Румынии, был представлен необычный вариант нового поколения кроссовера Dacia Duster. Из обычного вседорожника «Дастер» превратили в автомобиль для спецслужб, оборудованный гусеничным ходом.
Благодаря комплекту доработок бюджетник Duster можно использовать в различных сферах, в том числе медицинских службах, сельском хозяйстве и даже в армейских целях. Стоимость пакета преобразования этой модели в гусеничный внедорожник составляет 10 тысяч 700 евро. Специалисты «переставят» автомобиль со штатных колес на гусеницы всего за час.
Остальная техническая часть «Дастера» доработкам не подверглась. Кроссовер по-прежнему комплектуется 1,6-литровым атмосферным мотором на 115 лошадиных сил, 1,2-литровым турбированным двигателем на 125 «лошадок» и 1,5-литровым агрегатом на 90 и 110 «скакунов».
Связку этой линейке «движков» составляет 5-ступенчатая МКПП или бесступенчатый «вариатор». Привод может быть как передним, так и полным.
В список оснащения автомобиля входят: климат-контроль, штатные «сонары», информационно-развлекательная система с камерами кругового видеообзора и кнопка запуска двигателя.
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