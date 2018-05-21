Alpina тоже верит в дизель

Дело идет к тому, что за одну мысль о дизельном моторе в Европе можно будет угодить на костер. Европейские страны друг за другом объявляют о скором полном запрете двигателей, работающих на тяжелом топливе. Да, чего там — они уже вообще ДВС готовы запретить.

Но все еще находятся отдельные смельчаки, заявляющие, что дизельную технологию хоронить рано. Недавно об этом заявила Mazda . Потом Mercedes. Теперь вот и Alpina присоединилась к «мятежникам». А это значит, что и BMW не против.

Глава Alpina Андреас Бовенсипен утверждает, что видит будущее дизельных силовых агрегатов. Он сказал, что у BMW достаточно технологий, чтобы поддерживать чистоту дизеля. Использование современных каталитических нейтрализаторов и AdBlue помогают сильно снизить уровень выбросов NOx. При этом Бовенсипен говорит, что марка может выдержать испытания в реальных условиях.

Alpina — это бренд, который вкладывает значительные средства в дизельные технологии. В BMW считают, что внедорожникам необходимы моторы с высоким крутящим моментом. Бовенсипен отмечает, что гибридные двигатели могут сделать автомобиль тяжелее, что сложно для спортивных автомобилей. И хоть, BMW уже погрузился в мир гибридов, хотя и с четырьмя цилиндрами, Alpina еще не готова к гибридной игре.

Фото: Alpina