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Hyundai превратил минивэн Н-1 в шикарный лимузин
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Hyundai превратил минивэн Н-1 в шикарный лимузин 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Hyundai представил фотографии нового топового варианта обновленного минивэна Grand Starex, который производитель назвал лимузином.
В качестве напоминания, скажем, что на нашем рынке автомобиль реализуется под названием H-1.
Новый Grand Starex Limousine может похвастаться более высокой крышей, бамперами в цвет кузова и хромированной решеткой радиатора.
Новая модель будет выпускаться в 6— или 9-местном кузове. Отметим, что шестиместная версия получила специальную консоль, которая отделяет кресла второго ряда.
В свою очередь из консоли выдвигается 21,5-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, а также 8-дюймовый сенсорный экран для управления мультимедийным комплексом. Кроме того, автомобиль оснастили аудиосистемой Krell с одиннадцатью динамиками.
О техническом оснащении новой модификации пока ничего неизвестно. Отметим, что обычный вэн приводится в движение 2,5-литровым дизелем отдачей 176 сил. Сочетается с этим движком 5-скоростная АКПП.
Автомобиль также доступен с 2,5-литровой 140-сильной дизельной установкой CRDi и 6-ступенчатой механическая коробка передач, или с 159-сильным движком объемом 2,4 литра, который работает на газе. Тип привода можно выбрать как задний, так и полный
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