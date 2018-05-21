Перегородка и телевизор: Hyundai H-1 обзавёлся роскошной версией

Корейская марка рассекретила еще одну новую модификацию рестайлингового минивэна Grand Starex — под таким именем Хёндэ продаёт на домашнем рынке модель, которая в России известна как H-1. Модернизированный вэн дебютировал в Корее в конце прошлого года: Grand Starex получил новые бамперы и радиаторную решетку, иные фары и задние фонари. Кроме того, у модели перекроили интерьер. Неделю назад компания Hyundai представила кемпер, построенный на базе рестайлингового Grand Starex, а скоро до местных дилеров доберется еще одна новая модификация — топовый вариант, который производитель позиционирует как «лимузин».

У Grand Starex Limousine — высокая крыша, хромированные решетка и пороги, бамперы окрашены в цвет кузова. MPV предложат в шести— или девятиместной версиях (стандартная модель вмещает до 12 человек). В салоне шестиместного варианта есть перегородка, из неё «выезжает» экран диагональю 21,5 дюйма. Во втором ряду такого вэна — два отдельных кресла с подлокотниками. В распоряжении пассажиров второго ряда также имеется 8-дюймовый тачскрин, с помощью которого можно управлять «телевизором» и некоторыми функциями машины. Плюс вэн оснастили аудиосистемой Krell с одиннадцатью динамиками.

О моторе Grand Starex Limousine в компании умолчали. Стандартный минивэн в Корее доступен со 176-сильным дизелем 2.5 с изменяемой геометрией турбины (VGT), который сочетается с пятиступенчатым «автоматом», 140-сильным дизелем 2.5 CRDi и 6КВП, а также с работающим на газе 159-сильным двигателем 2.4 LPi. Привод — задний или полный.

Цены «лимузина» объявят в июне, тогда же на домашнем рынке начнутся и продажи новинки. Обычный пассажирский Grand Starex в Корее стоит от 23 650 000 вон, что эквивалентно примерно 1 357 000 рублей по актуальному курсу. В России пока продают дореформенный Hyundai H-1 . У нас модель представлена только с задним приводом, с дизелями 2.5 CRDi WGT и 2.5 CRDi VGT мощностью 116 и 170 л.с. соответственно. Цена — от 1 994 000 рублей. Ожидается, что рестайлинговый вэн появится в нашей стране в этом году.

По материалам: www.kolesa.ru