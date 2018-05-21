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BAIC EC стал самым продаваемым электрическим автомобилем в мире
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BAIC EC стал самым продаваемым электрическим автомобилем в мире 

Auto.Today 12 минут назад
Фото: Auto.Today
Nissan Leaf только что потерял звание самого популярного автомобиля и уступил позиции BAIC EC.
Отчеты указывают, что за первые два месяца нынешнего года модели BAIC EC отдало предпочтение 15 132 человека, что на 329 процентов больше, нежели у конкурента. В тот же период продажи Nissan Leaf выросли примерно на 34 процента, но этого было недостаточно, чтобы превзойти лидера продаж и занять первое место. При этом количество реализованных Tesla Model S снизилось на 40 процентов до 4156 единиц. Роскошный Chery EQ1 с показателями в 4149 экземпляров занял шестую позицию, за которым последовал Volkswagen e-Golf с результатом в 4091 автомобилей. Tesla удалось отправить клиентам только 4047 единиц Model 3 за январь и февраль 2018 года, тогда как продажи Hyundai Ioniq остановились на позиции в 3801 штук. И последнюю десятую позицию в рейтинге самых продаваемых электрических транспортных средств занял Tesla Model X, количество отправленных моделей которого упало на 25 процентов и составило 3674 единицы.
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