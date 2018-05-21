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Geely начнет продажи нового кроссовера в России
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Geely начнет продажи нового кроссовера в России 

360tv.ru 12 минут назад
Компания Geely собирается вывести на российский рынок кроссовер Emgrand X7 и еще несколько новинок, сообщил «Автостат» со ссылкой на пресс‐службу компании. Сроки их выхода пока не известны, они будут озвучены позже.
В конце февраля в России начались продажи кроссовера Geely Atlas, который собирается на белорусском заводе «Белджи». Он представлен в трех комплектациях — Standard, Comfort и Luxury, стоимость которых варьируется от одного миллиона 29 тысяч 990 рублей до миллиона 389 тысяч 990 рублей. Сообщается, что в первый месяц продаж он стал бестселлером на российском рынке.
Конкурентами Geely Atlas считаются KIA Sportage и Hyundai Tucson. Производитель объясняет это большим количеством преимуществ, в том числе богатой комплектацией и исполнением салона, комфортабельностью и большим количеством опций.
Базовая версия Geely Atlas обладает передним приводом, 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 139 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. В стандартное оборудование модели входят фронтальные подушки безопасности, ABS, система стабилизации и система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Помимо этого, машина оснащена регулируемой рулевой колонкой по углу и вылету, системой климат-контроля, обогревом наружных зеркал, а также аудиосистемой с четырьмя динамиками и AUX— и USB-разъемами.
Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных у россиян легковых автомобилей с механической коробкой передач. Список возглавили машины марки Lada.
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