Geely начнет продажи нового кроссовера в России

Компания Geely собирается вывести на российский рынок кроссовер Emgrand X7 и еще несколько новинок, сообщил «Автостат» со ссылкой на пресс‐службу компании. Сроки их выхода пока не известны, они будут озвучены позже.

В конце февраля в России начались продажи кроссовера Geely Atlas , который собирается на белорусском заводе «Белджи». Он представлен в трех комплектациях — Standard, Comfort и Luxury, стоимость которых варьируется от одного миллиона 29 тысяч 990 рублей до миллиона 389 тысяч 990 рублей. Сообщается, что в первый месяц продаж он стал бестселлером на российском рынке.

Конкурентами Geely Atlas считаются KIA Sportage Hyundai Tucson. Производитель объясняет это большим количеством преимуществ, в том числе богатой комплектацией и исполнением салона, комфортабельностью и большим количеством опций.

Базовая версия Geely Atlas обладает передним приводом, 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 139 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. В стандартное оборудование модели входят фронтальные подушки безопасности, ABS, система стабилизации и система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Помимо этого, машина оснащена регулируемой рулевой колонкой по углу и вылету, системой климат-контроля, обогревом наружных зеркал, а также аудиосистемой с четырьмя динамиками и AUX— и USB-разъемами.