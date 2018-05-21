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Седан Tesla Model 3: теперь с двумя электромоторами
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Седан Tesla Model 3: теперь с двумя электромоторами 

Wroom.ru 25 минут назад
Фото: Wroom.ru
Глава компании Tesla Илон Маск поделился информацией о новой версии электромобиля Tesla Model 3 с двумя моторами.
Младшая «тройка» в версии Performance будет оснащаться двумя электромоторами — по одному на каждой оси. Один из двигателей настроен на максимальную отдачу, второй — на дальнобойность. До 97 км/ч машина разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. На одной зарядке Tesla Model 3 проедет 500 километров. О мощности моторов информации нет.
Также отмечается, что версия Performance получит 20-дюймовые колеса, углепластиковый спойлер на крышке багажника и особую отделку интерьера.
В США покупка седана с двумя электромоторами обойдется в 78 тысяч долларов, однако ожидать своего автомобиля в очереди заказчикам придется от шести до девяти месяцев, так как выпуск модели сильно отстает от графика.
В Россию электромобили Tesla официально не поставляются, но частные компании предлагают привезти машину из-за рубежа. Например, Tesla Model 3 с батареей, обеспечивающей запас хода 500 км, стоит 5,5 миллионов рублей.
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