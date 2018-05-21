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Новый Subaru Forester стал гибридом
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Новый Subaru Forester стал гибридом 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Кроссовер Subaru Forester нового поколения обзавёлся гибридной модификацией. Подробности о новинке, которая появится на японском рынке, раскрыла газета «Авторевю».
На родном для себя рынке Forester нового поколения, впервые дебютировавший в США два месяца назад, будет доступен, в том числе, с новой силовой установкой e-Boxer, созданной на основе сильно доработанного 2,0-литрового оппозитника FB20.
Электромотор на 14 л. с. (65 Нм), позаимствованный у «паркетника» Subaru XV Hybrid, установлен между бензиновым мотором и вариатором Lineartronic. Он запитан от литий-ионной батареи емкостью 4,8 Ач.
Электрическая составляющая силовой установки применяется в основном для разгона автомобиля в первые секунды после начала движения. Бензиновый движок снабжён технологиями непосредственного впрыска топлива и системой старт-стоп. Он обладает повышенной степенью сжатия 12,5:1 вместо 10,5:1, однако отдача снижена до 145 л. с. и 188 Нм вместо 150 л. с. и 198 Нм. Бензобак автомобиля также «урезан» — до 48 литров вместо 63. Снаряжённая масса гибрида напротив больше, чем у аналогичного бензинового автомобиля — на 110 кг.
На японском рынке гибридный «Форестер», построенный на модульной платформе SGP, снабжается подушкой безопасности для пешеходов (уже в базовой версии), однако доступен всего в одной фиксированной комплектации. Первые «живые» автомобили местные покупатели получат летом текущего года. О поставках гибрида в Россию пока ничего не сообщается, однако такую возможность с большой вероятностью можно исключить уже сейчас.
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