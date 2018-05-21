Porsche перестала принимать заказы на новые авто

Такая ситуация сложилась в связи с вступлением в силу экологического стандарта WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) в сентябре 2018 года. Porsche предстоит сертифицировать автомобили по новым требованиям.

По той же причине BMW Audi приостановили производство ряда моделей, а Jaguar отказался от модификаций с мотором V6 на своих автомобилях.

Как сообщал «Авторамблер», WLTP предусматривает измерение показателей вредных веществ в выхлопе при реальном движении автомобиля: при ускорении, торможении и езде на разных скоростях. Такой подход принципиально отличается от предыдущего NEDC (New European Driving Cycle), который по большей части основывался на теоретических данных.