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BMW Z4 снова заметили в Нюрбургринге
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BMW Z4 снова заметили в Нюрбургринге 

Car.ru 54 минуты назад
Фото: Car.ru
BMW Z4 попал в поле зрения репортеров на очередном заезде в Нюрбургринге.
Некоторое представление о новом автомобиле можно получить из трехминутного ролика, который уже появился в сети. Эксперты предположили, что это последний тест новинки от BMW перед предстоящим выходом в серию.
По последним данным родстер Z4 будет располагать мотором в диапазоне от 335 до 385 лошадиных сил в зависимости от выбранной комплектации. Не исключено и появление экономного мотора мощностью в 180 лошадиных сил.
Внутри автомобиля присутствует цифровое приборное управление. Можно выделить систему iDrive, оснащенную последними технологиями, представленными BMW.
Прогнозы говорят о том, что новый BMW с приставкой Z4 будут делать на австрийском сборочном комплексе в австрийском Граце. Параллельно на этих заводских линиях будут выпускать и Toyota Supra поколения 2018 года.
Ожидается, что родстер продемонстрируют на автосалоне в Париже в сентябре этого года. Впрочем, возможна и свежая информация.
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