BMW Z4 снова заметили в Нюрбургринге

BMW Z4 попал в поле зрения репортеров на очередном заезде в Нюрбургринге.

Некоторое представление о новом автомобиле можно получить из трехминутного ролика, который уже появился в сети. Эксперты предположили, что это последний тест новинки от BMW перед предстоящим выходом в серию.

По последним данным родстер Z4 будет располагать мотором в диапазоне от 335 до 385 лошадиных сил в зависимости от выбранной комплектации. Не исключено и появление экономного мотора мощностью в 180 лошадиных сил.

Внутри автомобиля присутствует цифровое приборное управление. Можно выделить систему iDrive, оснащенную последними технологиями, представленными BMW.

Прогнозы говорят о том, что новый BMW с приставкой Z4 будут делать на австрийском сборочном комплексе в австрийском Граце. Параллельно на этих заводских линиях будут выпускать и Toyota Supra поколения 2018 года.

Ожидается, что родстер продемонстрируют на автосалоне в Париже в сентябре этого года. Впрочем, возможна и свежая информация.