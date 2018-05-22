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Компания Mitsubishi привезла в Россию очень черный пикап L200
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Компания Mitsubishi привезла в Россию очень черный пикап L200 

Motor.ru 46 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Mitsubishi Motors вывела на российский рынок специальную модификацию пикапа L200 — Black line. Стоимость автомобиля составляет 2 242 000 рублей.
Специальная модификация отличается от обычных пикапов Mitsubishi L200 черной отделкой элементов экстерьера. В этом цвете выполнят кузов, решетку радиатора, расширители колесных арок, корпуса зеркал заднего вида, ручки дверей, подножки и задний бампер, а также 17-дюймовые колесные диски.
В оснащение модели войдут светодиодные дневные ходовые огни, биксеноновые фары, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. Спецверсия построена на базе комплектации Intense (от 2 153 000 рублей), однако для обычных L200 в этой версии такое оборудование не предлагается.
[Пикапы, которые сменили фермерскую работу на настоящие гонки] (https://motor.ru/selector/pickupracing.htm)
Новинка оснащается 2,4-литровым дизельным двигателем мощностью 154 лошадиные силы (380 Нм) и механической коробкой передач. Дорожный просвет такого автомобиля составляет 205 миллиметров. Максимальная скорость — 173 километра в час.
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