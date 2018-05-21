Рынок пикапов на подъеме: рост в апреле на 39%

В апреле нынешнего года российские покупатели приобрели 1349 новых пикапов, о чем сообщают аналитики в «Автостат Инфо». Годом ранее в стране было продано 973 таких машины. Прирост продаж на рынке пикапов за год составил 38,6%.

Рост объемов реализации за период января-апреля 2018 года составил 42,7%, отмечают в «Автостат Инфо», уточняя, что за прошедшие четыре месяца в стране было продано 4317 новых пикапов, а за тот же период 2017 года — 3025 таких машин.

За отчетный период в стране выросли продажи и пикапов-иномарок и российских пикапов. В апреле в сегменте российской техники было продано 694 пикапа (+61,4%), а в сегменте иностранных брендов — 655 таких машин (+21%). За четыре месяца рынок российских пикапов вырос в продажах на 63,3% до 2210 ед., а рынок иномарок показал 26-процентный прирост до 2107 ед. авто.

УАЗ » в апреле стал лидером продаж на рынке новых пикапов с результатом 506 ед., что на 92% превышает прошлогодние продажи марки (242 ед.). На второе место вырвалась марка Mitsubishi , которая увеличила продажи на рынке пикапов на 304% и реализовала за один месяц 307 таких машин против 76 ед. авто проданных годом ранее. На третьем месте теперь находится Toyota — 237 ед., что на 35% меньше прошлогодних продаж (365 авто). Кроме того, в прошедшем апреле россияне купили 188 пикапов «ВИС» (+13,3%), 67 пикапов марки Volkswagen (+9,8%), 18 пикапов FIAT (-36%) и 13 пикапов Isuzu (+8,3%).

Так же выглядит рейтинг марок на рынке пикапов за январь-апрель 2018 года:

«УАЗ» — 1667 авто (+101%),

Mitsubishi — 964 ед. (+405%),

Toyota — 816 ед. (-20,6%),

«ВИС» — 543 авто (+3,6%),

Volkswagen — 182 ед. (-31%).