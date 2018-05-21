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В России резко выросли объемы производства автомобилей
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В России резко выросли объемы производства автомобилей 

Авторамблер 30 минут назад
Фото: Авторамблер
Как сообщает пресс-служба Росстата, за четыре месяца текущего года с конвейеров российских заводов сошли 510 тыс. машин, из которых 140 тыс. было собрано в апреле. В том же месяце 2017 года было собрано на 21,6% авто меньше.
Сразу два производителя в прошлом месяце запустили производство новинок: в Ижевске стартовал выпуск вседорожного седана Lada Vesta SW, а на петербургском заводе Nissan началась тестовая сборка рестайлингового X-Trail.
Вместе с тем, Volkswagen объявил о завершении производства Jetta текущего поколения — в скором времени ее сменит модель новой генерации, однако она будет поставляться в Россию из-за рубежа.
Напомним, что в апреле АвтоВАЗ вынужден был остановить выпуск всех моделей семейства Vesta на ижевском предприятии из-за перебоев с поставками комплектующих. Простой длился несколько дней, а недовыпуск составил 285 экземпляров.
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