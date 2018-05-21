На интерент-аукционе продают раритетный фургон марки Audi

На одном интернет-аукционе редкий микроавтобус назвали Audi . Эта машина 1966 года выпуска, уже явно не на ходу и с довольно ржавым кузовом. Стартовая цена была всего 290 евро, однако сейчас она уже подскочила до 1075 евро. Как пишет источник, оказалось, что этот бусик совсем не марки Audi, хотя решетка радиатора родная и эмблема в виде четырех сплетенных колец тоже. Это модель F1000L, которая выпускалась немецкой компанией DKW, а та в свою очередь входила в объединение Auto Union. Что же касается фургончика DKW F1000, то он пришел на смену довольно забавному по дизайну автомобилю DKW F89, который продержался на конвейере с 1949 по 1964 год. DKW F1000 выпускался на испанском заводе IMOSA с 1963 по 1975 гг. А с 1975 по 1981 год производился здесь же, но уже под брендом Mercedes-Benz N1300.

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Переднеприводная машина грузоподъемностью 1000 кг предлагалась с тремя типами кузова: грузовой фургон, пикап и 6-местный комби (именно эта версия и представлена на аукционе). DKW F1000 комплектовался 3-цилиндровым двухтактным банзиновым двигателем рабочим объемом 981 см куб. и мощностью всего 38 л.с. А вот на Mercedes-Benz N1300 ставили уже дизельные агрегаты в 1,8 л (43 л.с.) и 2,0-литровый, развивающий 59 л. с.

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