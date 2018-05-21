Какие привычки водителя убивают автомобиль

Садясь за руль любой водитель начинает обрастать привычками и хорошо, если рядом есть знающий человек, способный рассказать, что и как нужно делать правильно. Большинству из нас приходится учиться только на своем опыте. Эксперты собрали несколько самых распространенных водительских ошибок которые очень быстро превращают любое авто в хлам — не повторяйте их, если хотите, чтобы ваш автомобиль служил долго и работал исправно.

Задняя передача

Одной из худших и самых распространенных ошибок многих водителей является резкое включение задней передачи еще до того, как машина полностью остановится. Эксперты уверяют, что это очень быстро изнашивает трансмиссию и буквально убивает коробку передач. Это касается и механики, и автомата.

Ждать пустого бака

Не стоит ждать, пока бак опустеет, чтобы заправиться. Это вредно для всех систем автомобиля: в пустом бензобаке на стенках собирается осадок, а грязь из фильтра попадает в топливный насос, затрудняя поступление топлива в двигатель.

Рука на рычаге

Новички часто оставляют одну руку на рычаге переключения передач, даже не подозревая, что тем самым вредят своей машине. Вес руки невелик, но все же способен создать некоторое давление на коробку передач. Шестеренки бесконтрольно ходят в пазах, приводя к износу коробки.

Тормозить на спуске

В идеале лучше всегда тормозить с помощью сцепления и двигателя, а педаль оставить для крайних случаев. На спуске нужно отработать понижение передачи: нога на педали тормоза приводит к нагреву дисков и тормозных колодок.

Тормозить резко и часто

Частое и особенно резкое торможение очень быстро изнашивает колодки и тормозные диски. Учитесь выполнять маневр плавно и следите за состоянием тормозного шланга.

Подозрительный шум

В исправной машине ничего никогда просто так не шумит. К сожалению, новички не понимают этого до конца и часто игнорируют шум, сигнализирующий о серьезных неполадках. Обращайте внимание на свой автомобиль и при необычных звуках не ленитесь провести ТО.

Медленная езда

Никто не любит «черепах» ни в городе, ни на трассе. Лихачить, конечно, тоже не нужно — просто научитесь ехать с адекватной скоростью. Чрезмерно медленная езда создает аварийно опасные ситуации, да и мотор съедает так гораздо больше топлива.

Ручной тормоз

Игнорировать ручной тормоз при парковке тоже не стоит. Не подвергайте двигатель и редуктор лишним нагрузкам: при парковке перейдите на нейтральную передачу и дерните ручной тормоз.