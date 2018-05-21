Названа дата презентации российского бренда Aurus

Новый автомобиль семейства Aurus, который также известен под названием проект «Кортеж» будет представлен в Москве на специальном мероприятии 23 мая. Об этом сообщает RNS со ссылкой на Совместное предприятие НАМИ и Sollers

В мероприятии примут участие министр промышленности Денис Мантуров , гендиректор группы Sollers Вадим Швецов , а также управляющий директор бренда Aurus Франц Герхарт Хильгерт, который с 2016 года также занимает место в правлении Sollers.

Семейство автомобилей на основе Единой модульной платформы выйдет на открытый рынок под брендом Aurus и будет представлено на Московском международном автосалоне в конце августа 2018 года. Продажи на российском и международном рынках версий в кузовах седан и лимузин начнутся уже в I квартале 2019 года.

Напомним, ранее президент Путин заявил, что остался доволен новым лимузином. По мнению президента, новые русские автомобили заслуживают того, чтобы поступить в свободную продажу. Читайте статью на QutoЧитайте также:ТагАЗ Aquilla переродился в PS 160 и переехал во ФранциюВелосипедистов проверят на знание ПДД: пока бесплатноО каком автомобиле мечтают россияне