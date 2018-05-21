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Ford сделал WRC-версию фургона Transit
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Ford сделал WRC-версию фургона Transit 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Ford в сотрудничестве с раллийной командой M-Sport построила «гоночную» версию фургона Transit Custom. Новинка, получившая название MS-RT Transit Custom, доступна на рынке Великобритании по цене от 32 995 фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей).
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От обычного Transit Custom версия MS-RT отличается другим передним бампером, решеткой радиатора, порогами, расширенными колесными арками, передним и задним диффузором, а также спойлером, установленным на крыше. Помимо этого, фургон укомплектован заниженными пружинами Eibach, спортивной выхлопной системой и 18-дюймовыми колесными дисками OZ Racing.
В движение Ford MS-RT Transit Custom приводит двухлитровый дизельный двигатель семейства EcoBlue, сопряженный с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». Отдача агрегата составляет 170 лошадиных сил и 405 Нм крутящего момента.
В салоне фургона установлены кресла с отделкой кожей наппа и замшей, а также спортивный руль с декоративными элементами из углепластика. Компоновку салона можно конфигурировать: выбрать пассажирский или чисто грузовой вариант с двумя сиденьями.
В 2016 году команда M-Sport и тюнинг-ателье Carlex Design представили свою версию пикапа Ranger. Машина получила новый обвес, дополнительную защиту и подвеску Pedders с увеличенным до 274 миллиметров дорожным просветом.
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