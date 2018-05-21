В Алжир отправлено 30 тыс. кузовов Renault производства АвтоВАЗа

Проект по экспорту сваренных и окрашенных кузовов для автомобилей Renault Logan в Алжир стартовал в декабре 2016 года. Кузова произведены на заводе АвтоВАЗе в Тольятти в соответствии с глобальными стандартами качества Renault.

Отгрузки на завод Renault в Алжире осуществляются в два этапа: контейнерным поездом по территории РФ до порта Новороссийска , далее морским путем до порта Арзев (Алжир). В 2016 году было экспортировано около 1 тыс. кузовов. С 18 сентября 2017 г. мощность производственной линии на площадке в Тольятти была увеличена вдвое — до 120 кузовов в день. Благодаря этому в 2017 г. объем экспортных поставок составил более 20 тыс. кузовов, что существенно выше предварительных планов, изначально установленных на отметке в более 14 тыс. кузовов.

Проект по экспорту кузовов был представлен в рамках 50-й международной промышленной выставки FIA-2017 в мае 2017 г. в Алжире. Стенд Renault Россия с экспортной продукцией признан участниками и гостями мероприятия лучшим на юбилейной выставке.

На сегодняшний день из России экспортируются 185 различных наименований (в 2016 г. поставлялось более 160 наименований), в частности, детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы. Среди основных рынков экспорта — страны Евразии (61%), Латинской Америки (25%), Европы (6%), а также Африка, Ближний Восток и Индия. По итогам 2017 г. товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках Группы Renault превысил 75 млн евро, что в 3,3 раза больше аналогичного показателя 2016 года.